La SICP Calabria esprime profondo cordoglio per la perdita del Prof. E. Santangelo, già Direttore di Anestesia e Rianimazione e Direttore del Master in alta formazione in Cure Palliative. Nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari, il Direttivo Regionale SICP Calabria e tutti i soci rinnovano la stima e l’apprezzamento al Prof. Santangelo per essere stato determinante nell’attivare i Master in Cure Palliative all’Università Magna Graecia di Catanzaro, raccogliendo anche il nostro accorato appello affinché ci fosse una offerta formativa in Cure Palliative anche in Calabria, essendo lui convinto sostenitore della necessità di diffondere la cultura delle cure palliative e dell’importanza della formazione universitaria. La sua disponibilità a mettersi in gioco e la grande umiltà con la capacità di coniugare l’aspetto tecnico scientifico con quello relazionale resta un esempio per le Cure Palliative nella nostra regione. Il Coordinatore Regionale Calabria della Società Italiana di Cure Palliative Dr Francesco Nigro Imperiale.

