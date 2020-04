“In Calabria ad oggi sono stati effettuati 17.569 tamponi. Le persone risultate positive

al Coronavirus sono 956 (+28 rispetto a ieri), quelle negative sono 16.613”. Lo rende noto

la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: dei 28 nuovi

casi positivi registrati oggi, 22 sono ospiti e operatori della casa di cura “Villa Torano” di Torano Castello, mentre dall’inizio dell’emergenza in Calabria sono 68 i decessi (+1 rispetto a ieri). A morire è stata una donna di 81 anni, originaria di Amantea, deceduta per coronavirus nel reparto di rianimazione dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. La donna è la madre dell’uomo deceduto due settimane addietro nell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro dove si trovata ricoverato.

Anche una figlia della vittima, positiva al Covid 19 si trova attualmente ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Cosenza. “Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 57 in reparto, 5 in rianimazione, 85 in isolamento domiciliare, 23 guariti, 23 deceduti; Cosenza 48 in reparto, 4 in rianimazione, 229 in isolamento domiciliare, 15 guariti, 19 deceduti; Reggio Calabria 32 in reparto, 3 in rianimazione, 195 in isolamento domiciliare, 23 guariti, 15 deceduti; Vibo Valentia 7 in reparto, 50 in isolamento domiciliare, 6 guariti, 5 deceduti;

Crotone 17 in reparto, 84 in isolamento domiciliare, 5 guariti, 6 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria – rileva la Regione – sono 6.976, così distribuiti: Cosenza 1.737; Crotone 1.442; Catanzaro 1.646; Vibo Valentia 498; Reggio Calabria 1.653”.

