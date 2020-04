Il consigliere regionale Giuseppe Aieta è il capogruppo dei “Democratici Progressisti”. L’indicazione di Aieta, eletto lo scorso 26 gennaio con oltre 7.400 preferenze e alla seconda legislatura, è arrivata con l’assenso dell’altro consigliere regionale dei “Democratici Progressisti”, Flora Sculco. Finora

hanno designato il capogruppo in Consiglio regionale per la maggioranza di centrodestra Fratelli d’Italia, con Filippo Pietropaolo, l’Udc con Giuseppe Graziano, e la Lega con Tilde Minasi, per la minoranza hanno designato il loro capogruppo il Pd, con Domenico Bevacqua, “Io Resto in Calabria”,

con Pippo Callipo, e appunto i “Democratici Progressisti”, mentre Francesco Pitaro è il capogruppo del Misto. Devono ancora formalizzare l’indicazione del capogruppo, invece, Forza Italia, Casa delle Libertà e “Jole Santelli Guseppe Soluri Presidente”.

