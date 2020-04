Comparto turismo paralizzato in Italia ed in Calabria a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Operatori del settore preoccupati ed allarmati, c’è un’intera stagione a rischio. “La Regione Calabria non è ferma, abbiamo già avviato diversi confronti e molti altri sono previsti nei prossimi giorni, siamo fiduciosi ma occorre intraprendere velocemente percorsi condivisi”. Così l’assessore regionale al turismo, Fausto Orsomarso, intervenuto in Diretta su RTC, la Radio-Televisione della Calabria.

