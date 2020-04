CATANZARO/Al via da oggi la consegna dei buoni spesa per famiglie in difficoltà da parte dell’amministrazione comunale con i fondi stanziati dal Governo. Lo rendono noto il sindaco Sergio Abramo e l’assessore alle politiche sociali Concolino nell’evidenziare che la prima tranche di voucher – per i quali è stata completata la necessaria istruttoria – e a seguito tutte le altre riconosciute agli aventi diritto, saranno consegnate direttamente a domicilio dai volontari del Gruppo comunale di Protezione civile, nel rispetto delle prescrizioni imposte a tutela della salute. Una scelta, questa, legata alle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 mirate ad evitare il pericolo di assembramenti, consentendo, al contempo, ai cittadini di non spostarsi da casa. I buoni potranno essere spesi nei circa cinquanta esercizi autorizzati in questa prima fase e presenti nell’elenco, pubblicato sul sito del Comune, che resterà comunque aperto a nuove adesioni secondo le modalità indicate nell’apposito avviso.

“L’obiettivo dell’amministrazione è quello di procedere nel più breve tempo possibile con la distribuzione a tutti gli aventi diritto. Consegnata la prima tranche, le operazioni proseguiranno in maniera graduale e continuativa in quanto gli uffici delle Politiche sociali stanno lavorando senza sosta per verificare e integrare le dichiarazioni fornite dai cittadini. Lo ribadiamo, l’iter è particolarmente complesso non solo per la notevole mole di domande pervenute, oltre 2400, ma soprattutto perché è necessario venire incontro alla stragrande maggioranza di utenti che non hanno correttamente compilato l’apposito modulo. Abbiamo accelerato il più possibile i tempi, anche con l’ausilio di strumenti informatici, così da venire incontro, celermente e nel rispetto delle procedure, ai bisogni delle famiglie in questo periodo di emergenza. Invitiamo, perciò, i cittadini interessati a non spostarsi da casa in quanto saranno preliminarmente contattati dal settore politiche sociali”.

