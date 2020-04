Sono 20 i soggetti positivi al Covid-19 (un ospite e 19 sanitari) e 55 negativi (17 ospiti e 38 sanitari) secondo i nuovi tamponi effettuati nella RSA Villa Torano di Torano Castello (Cosenza). I dati sono stati resi noti dall’Azienda sanitaria cosentina. I tamponi sono stati elaborati a Catanzaro. In giornata, si apprende, saranno effettuati altri prelievi, per completare la copertura di lavoratori e degenti della Rsa. I numeri dei positivi potrebbe pertanto anche variare. Ieri il Commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, Giuseppe Zuccatelli, aveva chiesto che si facessero nuovi test, avendo scoperto che non era stata utilizzata la giusta procedura per quelli già affettuati, dai quali era emerso che i positivi totali fossero più di 60.