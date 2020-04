Calano ancora in Italia i ricoveri in terapia intensiva. Ad oggi sono 2.812, 124 in meno rispetto

a giovedì. Di questi, 971 sono in Lombardia, 61 in meno rispetto a ieri. Dei 106.962 malati complessivi, 25.786 sono ricoverati con sintomi, 1.107 in meno rispetto a ieri, e 78.364 sono quelli

in isolamento domiciliare. Diminuiscono anche i nuovi contagi e i decessi. “Essere riusciti a impedire

la diffusione del contagio nelle regioni del centrosud è un dato ormai solidamente corroborato

dall’evidenza dei numeri: anche oggi ben 13 tra Regioni e Province autonome hanno un

numero di decessi inferiore a due cifre, addirittura due regioni senza casi fatali”. Lo ha detto

ieri Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, in conferenza stampa alla Protezione civile. Stop intanto all’appuntamento quotidiano con la conferenza stampa della Protezione Civile, che non è mai mancata dallo scorso 22 di febbraio. E’ stato deciso di rimodulare le

conferenze stampa: sarà garantita la massima trasparenza sui dati ogni giorno veicolandoli sul

sito, mentre due volte a settimana sarà tenuto un punto stampa. Si lavora nel frattempo alla “fase 2” con riaperture differenziate per macroaree a seconda della diffusione del contagio, con un monitoraggio dopo 15 giorni per verificare la tenuta del contenimento e, in caso contrario, procedere a nuove chiusure.

redazione@giornaledicalabria.it