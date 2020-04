“L’attuale legge elettorale della Regione Calabria anche in questa tornata elettorale, ha determinato dubbi, equivoci e soprattutto contenziosi, proprio per la difficoltà di interpretazione, per i refusi, per le scopiazzature che determinano una disciplina disarticolata”. Lo dice il sindaco di Trebisacce (Cosenza) e candidato alla carica di consigliere regionale, ma non eletto, Franco Mundo, che ha presentato ricorso al Tar Calabria. “Gli equivoci non sorgono solo sulle soglie di sbarramento, ma anche nelle modalità e termini di attribuzioni dei seggi – aggiunge – sarebbe opportuno che il consiglio regionale e qualche solerte consigliere lungimirante, approfittasse dell’opportunità e formulasse una riforma organica dell’attuale sistema elettorale, senza alcun richiamo a leggi nazionali”. Mundo era candidato nella lista Io resto in Calabria a sostegno del candidato presidente Pippo Callipo. Nelle scorse elezioni ha riportato 4651 preferenze, risultando secondo dopo Graziano Di Natale, che ha riportato 4748 preferenze. Mundo sostiene però che i suoi voti e quelli attribuiti a Di Natale non sarebbero stati correttamente conteggiati. Il Tar della Calabria, sezione di Catanzaro, ha fissato l’udienza per la discussione all’8 luglio 2020.

