Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per identificare le decine di persone che, ieri, a Lamezia Terme (Catanzaro) nel quartiere “Ciampa di Cavallo”, a prevalenza di cittadini di etnia rom, nonostante i divieti anti-coronavirus si sono radunate per dare l’ultimo saluto a un uomo deceduto a causa di un malore. Gli investigatori sono entrati in possesso di un video in cui si vede la bara del defunto portata a spalle fuori dalla sua abitazione mentre, accompagnata da urla di dolore, applausi e persino dal lancio di palloncini bianchi, attraversa il cortile del quartiere: dal filmato, inoltre, si possono notare chiaramente un vero e proprio assembramento di persone, buona parte delle quali non munite di mascherine, e il mancato rispetto della misura della distanza interpersonale. Gli accertamenti delle forze dell’ordine sono stati avviati secondo quando previsto dalla normativa anti-coronavirus, che vieta anche le cerimonie funebri.