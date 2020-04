Sono guariti e potrebbero essere dimessi i due pazienti della Lombardia trasferiti all’ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro lo scorso 19 marzo. Lo confermano fonti ospedaliere. I due pazienti – uno proveniente da Bergamo e un altro da Cremona – erano arrivati in Calabria lo scorso 19 marzo, a bordo di un aereo dell’Aeronautica militare sbarcato all’aeroporto di Lamezia Terme, su disposizione della Protezione civile nazionale, che aveva contattato il “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro per verificare la possibilità di accoglierli in considerazione dell’ormai sempre più ridotta disponibilità di posti letto nella Lombardia. Al loro arrivo in Calabria, i due pazienti erano stati subito ricoverati nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Catanzaro per le loro condizioni critiche ma dopo una decina di giorni, dopo il risconto di sensibili miglioramenti, sono stati quindi trasferiti al reparto di Malattie infettive del “Pugliese Ciaccio”: fonti ospedaliere riferiscono che è attesa nelle prossime ore la comunicazione della Protezione civile per il loro rientro, sempre in aereo, in Lombardia.