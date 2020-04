Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza il numero degli attualmente positivi al coronavirus

è in calo rispetto al giorno prima. Ad oggi sono complessivamente 108.237 i malati in Italia mentre

domenica erano 108.257, dunque 20 in più. Domenica l’aumento era stato di 486 rispetto al giorno

precedente. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile. Prosegue anche il trend in calo dei ricoveri

in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.573, 62 in meno rispetto a domenica. Di

questi, 901 sono in Lombardia. In Lombardia frenano i contagi. FINE CONTAGI- Prime Basilicata

e Umbria, a fine aprile, ultime Lombardia e Marche, a fine giugno. In Toscana e Emilia-Romagna

non prima della fine di maggio. Nelle altre Regioni l’azzeramento dei contagi potrebbe avvenire già tra la terza settimana di aprile e la prima settimana di maggio. Nel Lazio dopo il 12 maggio. Queste le date entro le quali sarà possibile attendersi zero nuovi contagi da coronavirus, secondo la mappa fornita dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, coordinato da Walter Ricciardi.

Nelle regioni del Sud Italia l’azzeramento dei nuovi contagi dovrebbe iniziare tra la fine del mese di aprile e l’inizio di maggio: ad esempio Sardegna e Sicilia rispettivamente 29 e 30 aprile; Calabria primo maggio; Puglia e Abruzzo il 7 maggio; Campania il 9 maggio.

redazione@giornaledicalabria.it