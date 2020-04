Per il secondo giorno consecutivo non si registra nessun nuovo caso positivo di Coronavirus nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino dell’ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro, nel quale vengono processati i tamponi provenienti dalle tre province che compongono l’area centrale della Calabria. L’ultimo referto del presidio catanzarese ha registrato zero nuovi contagi dai complessivi 329 tamponi eseguiti, di cui 237 per la provincia di Catanzaro, 60 per la provincia di Crotone e 32 per la provincia di Vibo Valentia. Anche ieri nell’area centrale della Calabria gli esami all’ospedale di Catanzaro avevano rivelato zero nuovi contagi dai complessivi 193 tamponi effettuati.

