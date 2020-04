Sono 1.047, 9 più di lunedì, i casi positivi di coronavirus in Calabria. Lo attesta il bollettino

della Regione che a fronte di 23.914 tamponi effettuati rileva che i negativi sono 22.867. Le vittime sono 76, una più di lunedì. I positivi si trovano: Catanzaro 53 in reparto, 2 in rianimazione, 85 in isolamento domiciliare, 39 guariti, 27 deceduti; Cosenza: 32 in reparto, 3 in rianimazione, 317 in isolamento domiciliare, 40 guariti, 23 deceduti; Reggio Calabria: 31 in reparto, 2 in rianimazione, 150 in isolamento domiciliare, 45 guariti, 15 deceduti; Crotone: 14 in reparto, 74 in isolamento domiciliare, 18 guariti, 6 deceduti; Vibo Valentia: 3 in reparto, 53 in isolamento domiciliare, 10 guariti, 5 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 6.922: Cosenza 1.451, Crotone 1.576, Catanzaro 1.744, Vibo 356, Reggio 1.795. Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione sono 15.737. Con riferimento alla Rsa di Torano, uno dei principali “focolai” di coronavirus in Calabria, “attualmente i contagiati risultano complessivamente 78”. Lo specifica la Regione Calabria nell’odierno bollettino dei dati relativi al coronavorus. Secondo la Regione, sono stati notificati “22 casi positivi il giorno 14 aprile, 36 il 16 aprile, 9 il 17 aprile, 11 il 18 aprile. Poiché sono ancora in corso screening e verifiche, i dati potranno essere ulteriormente aggiornati”. La Regione, infine, rileva che, dei 9 nuovi casi positivi al coronavirus registrati ieri, “6 sono contatti stretti riconducibili al focolaio di Torano”. Si allunga ancora l’elenco delle vittime del coronavirus tra gli ospiti della Rsa Domus Aurea di Chiaravalle Centrale. Nella serata di ieri è deceduta, nel policlinico universitario “Mater Domini” di Catanzaro, dove era stata ricoverata nelle scorse settimane, la ventitreesima vittima, una donna di 75 anni, originaria di Soverato.

