Secondo i dati giornalieri diffusi ieri aella Protezione civile continua il calo dei malati di coronavirus

in Italia. Sono infatti 107.699 gli attualmente positivi, 10 in meno di martedì, quando erano

scesi di ben 528 unità. E’ il terzo giorno di calo consecutivo dei malati. Superate comunque le 25mila

vittime di coronavirus in Italia. Sono 25.085, con un incremento di 437 in 24 ore. Martedì l’aumento

era stato di 534. Nuovo record di guariti in Italia in un solo giorno: sono complessivamente 54.543,

con un 2.943 in più rispetto a martedì quando l’aumento era stato di 2.723. Prosegue inoltre il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Sono 2.384, 87 in meno rispetto a martedì. Di

questi, 817 sono in Lombardia, 34 in meno rispetto al giorno precedente. Dei 107.699 malati complessivi, 23.805 sono ricoverati con sintomi, 329 in meno rispetto a martedì e 81.510 sono quelli in isolamento domiciliare. Il Comitato tecnico scientifico (Cts) per l’emergenza coronavirus ha comunque ribadito ieri la linea della cautela e della gradualità rispetto alle riaperture di attività produttive in vista del 4 maggio. Il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro e

altri membri del Cts hanno partecipato alla videoconferenza in cui il coordinatore della task force per

la Fase 2 Vittorio Colao ha illustrato le indicazioni per l’avvio della ripartenza.

