Sono 1.060, 13 in più rispetto a martedì, i casi positivi di coronavirus in Calabria. Lo attesta il bollettino della Regione Calabria che a fronte di 24.878 tamponi effettuati rileva che quelli risultati

negativi sono 23.818. I casi positivi sono: a Catanzaro 50 in reparto, 2 in rianimazione, 85 in isolamento domiciliare, 41 guariti e 27 deceduti; a Cosenza 33 in reparto, 3 in rianimazione, 324 in

isolamento domiciliare, 42 guariti e 23 deceduti; a Reggio Calabria 29 in reparto, 2 in rianimazione,

152 in isolamento domiciliare, 49 guariti e 15 deceduti; a Crotone 13 in reparto, 72 in isolamento

domiciliare, 21 guariti e 6 deceduti; a Vibo Valentia: 3 in reparto, 53 in isolamento domiciliare, 10

guariti e 5 deceduti. A Torano i contagiati risultano complessivamente 78. Dei 13 positivi di oggi, otto

sono riconducibili alla Rsa Villa Torano. Intanto terzo giorno consecutivo con zero positivi per i

tamponi processati nei laboratori dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Stabile il dato dei

ricoveri nel reparto di Malattie infettive del Pugliese Ciaccio dove ci sono attualmente 12 pazienti,

mentre una sola persona è ricoverata in terapia intensiva.

