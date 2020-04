Apprendiamo dalle ultime dichiarazioni rilasciate dal Commissario dell’A.O.U. Mater Domini e dell’A.O. Pugliese-Ciaccio Giuseppe Zuccatelli un secco rifiuto all’utilizzo della struttura Villa Bianca come centro Covid regionale, rilanciando l’ipotesi di un centro Covid nel padiglione C del Policlinico Universitario catanzarese. Artù, da associazione universitaria che opera esclusivamente nell’interesse della comunità studentesca, è totalmente in disaccordo con questa opzione in quanto nel corpo C dell’ateneo sono presenti anche la mensa universitaria, le aule didattiche, i laboratori ed i servizi per gli studenti. Questa situazione comporterebbe possibili rischi di contagio per tutto l’ambiente, con l’eventuale creazione di focolai una volta ripresa la normale attività didattica. Detto ciò notiamo, per l’ennesima volta, un certo disinteresse nel condividere queste scelte non solo con il corpo docente, ma anche con i rappresentanti degli organismi universitari, e questa proposta ci preoccupa fortemente ed nello stesso tempo ci rende perplessi.

Ricordiamo al Commissario Zuccatelli che al padiglione C sarebbe difficile creare percorsi alternativi così da consentire il totale isolamento del settore riservato ai pazienti Covid-19. Da studenti non diciamo no a priori, ma vorremmo comprenderne meglio le ragioni, e riteniamo, pertanto, di condividere la nota diffusa dal CNU (comitato nazionale universitario), laddove comunque si offre un’ampia collaborazione per ricercare una soluzione e si evidenzia la necessità di uno studio di fattibilità sulla proposta. Infine invitiamo il Commissario delle aziende ospedaliere e universitarie catanzaresi, nel contempo Commissario dell’A.S.P. di Cosenza, a riesaminare la proposta del Magnifico Rettore De Sarro, del Sindaco di Catanzaro Sergio Abramo e dell’on. Wanda Ferro, di istituire un centro Covid-19 a Villa Bianca, struttura da tempo parzialmente utilizzata, auspicando un intervento risolutivo e, in tal modo, destinare il corpo C esclusivamente ad uso universitario.