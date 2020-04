.”A me è sembrata francamente una cazzata l’affermazione del direttore Feltri sulla inferiorità dei

meridionali”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini in un’intervista radiofonica, commentando le frasi del giornalista alla trasmissione di Rete4 “Fuori dal coro”. “Sono assolutamente

in disaccordo -ha spiegato Salvini- con le sue affermazioni perché se per un giornalista è scorretto

in tempo di pace fare considerazioni che dividono il Paese, è ancor più scorretto e ingiusto farlo in tempo di guerra. Esistono distanze nel Paese, ma tra chi vive in quartieri disagiati e quartieri ricchi con più servizi e questo non è certo colpa dei cittadini, la politica deve fare di tutto, come noi stiamo facendo, per accorciarle queste distanze. Sicilia e Sardegna, ad esempio, sono isolate ancora di più in questo periodo e sono le regioni che pagano di più per tornare alla normalità, ma non è affatto un valore in meno essere siciliano o sardo. Tutti devono avere pari opportunità”. Anche Nino Spirlì, vicepresidente leghista della Giunta regionale della Calabria, replica, con una lettera, a Vittorio Feltri, dopo le sue dichiarazioni televisive sul Sud e i meridionali. Spirlì accusa il direttore di “Libero” parlando di “volgarità gratuita e ignorante”. “Prima di scriverle -si legge nella lettera- ho voluto

aspettare che il coro giustamente indignato concludesse la prima fase. A bocce ferme, come si

dice tra anziani giocatori all’ombra dei platani dei giardinetti per pensionati, mi permetto di aprire la fase 2, quella sedata e più spietata. Infatti, è solo sine pietate che si può risolvere un caso così drammaticamente ridicolo e tragicamente volgare. Ho sempre apprezzato -prosegue Spirlì- il suo giornalismo cinico e crudo, strafottentemente profondo e politicamente scorretto fino a lambire, anzi inondare, la riva di una intelligente maleducazione. La sua penna, infuocata quasi quanto la spada dell’Arcangelo, ha combattuto, e spesso vinto, mille battaglie e, sa, tutte da me condivise. Questa no!”.

