Coronavirus, 3 positivi in struttura hospice di Sant’Andrea Apostolo allo Ionio

Un’anziana ospite e due dipendenti di un hospice di Sant’Andrea Apostolo allo Jonio (Catanzaro) sono risultati positivi al Coronavirus. Lo ha reso noto, questa mattina, il sindaco di Sant’Andrea Apostolo allo Jonio, Nicola Ramogida, in un videomessaggio sulla pagina Facebook del Comune. La donna positiva è un’anziana proveniente dalla “Domus Aurea” di Chiaravalle Centrale, la Rsa “focolaio” di Covid-19 in Calabria: la donna è risultata positiva al quinto tampone dopo che i primi quattro tamponi avevano dato esito negativo.

Nel complesso, sono stati effettuati finora 62 tamponi, oltre a quello per la donna: dalle prime analisi, relative a 41 tamponi, sono emersi gli altri due casi positivi. Nel videomessaggio, il sindaco Ramogida ha espresso “preoccupazione ma non allarme perché la situazione è sotto controllo. Sono stati già contattati tutti i soggetti che sono venuti in contatto con i positivi e si sta ricostruendo tutta la catena di questi contatti. Restiamo tranquilli e restiamo tutti a casa”.