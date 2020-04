Coronavirus/ Ospedale Pugliese, 4 nuovi positivi

Dopo 3 giorni senza nuovi casi, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4 positivi dai tamponi processati nei laboratori dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro secondo quanto riferisce il Bollettino diramato dall’Azienda ospedaliera. Tutti e 4 i casi provengono dal catanzarese. In tutto, nelle strutture del nosocomio, sono stati esaminati 460 nuovi test relativi ai territori delle province di Catanzaro (387), di Crotone (13) e Vibo Valentia (60) per un totale complessivo di 7.876 tamponi processati. In crescita il dato dei ricoveri nel reparto di Malattie infettive del Pugliese Ciaccio dove, due nuovi ingressi portano il totale a 14. Una sola persona è ricoverata in terapia intensiva.

