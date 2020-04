Coronavirus, in Calabria rilevati solo altri nove casi positivi

“In Calabria ad oggi sono stati effettuati 26.187 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.069 (+9 rispetto a mercoledì), quelle negative sono 25.118”. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: dall’inizio dell’emergenza in Calabria sono 76 i decessi (dato invariato da due giorni). “Territorialmente -prosegue il bollettino regionale- i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 50 in reparto, 2 in rianimazione, 86 in isolamento domiciliare, 44 guariti, 27 deceduti. Cosenza 35 in reparto, 3 in rianimazione, 326 in isolamento domiciliare, 42 guariti, 23 deceduti. Reggio Calabria 28 in reparto, 2 in rianimazione,

154 in isolamento domiciliare, 49 guariti, 15 deceduti. Crotone 13 in reparto, 68 in isolamento domiciliare, 25 guariti, 6 deceduti. Vibo Valentia 3 in reparto, 53 in isolamento domiciliare, 10 guariti, 5 deceduti. Il bollettino precisa infine che na diagnosi di positività a Reggio Calabria è stata formulata al Policlinico di Messina. Nel bollettino, la Regione rileva che con riferimento alla Rsa di Torano Castello “attualmente i contagiati risultano complessivamente 78. Ne sono stati notificati 22 il 14

aprile, 36 il 16 aprile, 9 il 17 aprile, 11 il 18 aprile. Poiché sono ancora in corso screening e verifiche, i dati potranno essere ulteriormente aggiornati. Dei nove positivi comunicati il 21 aprile, 6 erano da contact tracing degli operatori della Rsa Villa Torano. Dei tredici positivi comunicati ieri, 8 erano riconducibili alla Rsa Villa Torano. Dei quattro positivi di ieri, uno è riconducibile al focolaio

di Villa Torano”. La Regione, inoltre, riferisce che “i soggetti in quarantena volontaria sono 6.699, così distribuiti: Cosenza 1.408, Crotone 1.602, Catanzaro 1.771, Vibo Valentia 369, Reggio Calabria 1.549”. Infine, il bollettino specifica che “le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 16.032. Un’anziana ospite e due dipendenti di un hospice di Sant’Andrea Apostolo allo Jonio sono risultati positivi al Coronavirus. Lo ha reso noto, ieri

mattina, il sindaco di Sant’Andrea Apostolo allo Jonio, Nicola Ramogida, in un videomessaggio sulla pagina Facebook del Comune. La donna positiva è un’anziana proveniente dalla “Domus Aurea” di Chiaravalle Centrale, la Rsa “focolaio” di Covid-19 in Calabria: la donna è risultata positiva al quinto tampone dopo che i primi quattro tamponi avevano dato esito negativo. Nel complesso, sono stati effettuati finora 62 tamponi, oltre a quello per la donna: dalle prime analisi, relative a 41 tamponi, sono emersi gli altri due casi positivi. Sono 33 i bambini e ragazzi positivi al Covid 19 residenti

nella provincia di Cosenza: il dato è stato fornito dall’Azienda sanitaria provinciale. Di questi, 11 hanno un’età compresa tra zero e nove anni, mentre 22 hanno tra i dieci e i diciannove anni. La concentrazione maggiore, 4 bambini e due ragazzi, è residente nel comune di Torano Castello.

I casi sono quasi sicuramente legati al focolaio di Villa Torano, la Rsa al cui interno sono stati riscontrati diecine di positivi tra degenti e personale. Si segnalano, poi, quattro casi (tutti tra i 10 e i 19 anni) sia nei comuni di Corigliano-Rossano che Oriolo Calabro. Infine, altri quattro casi, due minori e due ragazzi, sono residenti a San Lucido e tre (tutti tra i 10 e i 19 anni) a Rogliano, entrambi

questi due comuni sono considerati “zona rossa”.

