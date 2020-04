Rsa, crescono contagi e morti

Si aggrava il bilancio dei decessi tra gli ospiti della casa di cura per anziani Domus Aurea di Chiaravalle Centrale. L’ultimo decesso si è registrato all’ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro.

La vittima, la 25esima riconducibile al focolaio della Rsa chiaravallese, è una anziana di oltre 90 anni, ricoverata nel reparto di Malattie infettive. Giovedì sera, invece, al Policlinico universitario “Mater Domini” di Catanzaro si era spento un 92enne di Guardavalle. Sono stati oltre 70, tra anziani degenti e dipendenti della struttura, i casi di positività al coronavirus riscontrati alla casa per anziani del Catanzarese. Sale intanto a 126 il numero dei contagiati legati al “focolaio” della Rsa di Torano Castello. Lo evidenzia la Regione Calabria nel bollettino dei dati relativi al coronavirus. Dei 126 contagi 36 riguardano pazienti, 42 operatori sanitari e 48 contatti. Dei casi accertati dall’Asp di Cosenza nell’ultima settimana, 48 sono riconducibili al focolaio di Torano”. In Calabria ad oggi sono

stati effettuati 26.811 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.079 (+10 rispetto

a ieri), quelle negative sono 25.732”. “Territorialmente -specifica il bollettino regionale- i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 49 in reparto, 2 in rianimazione, 84 in isolamento domiciliare, 45 guariti, 29 deceduti. Cosenza 32 in reparto, 3 in rianimazione, 332 in isolamento domiciliare, 46 guariti, 25 deceduti. Reggio Calabria 27 in reparto, 2 in rianimazione, 154 in isolamento domiciliare, 50 guariti, 15 deceduti. Crotone 13 in reparto, 67 in isolamento domiciliare, 26 guariti, 6 deceduti. Vibo Valentia 2 in reparto, 54 in isolamento domiciliare, 11 guariti, 5 deceduti. Un paziente ricoverato

all’ospedale Pugliese di Catanzaro è di Taranto. I soggetti in quarantena volontaria -rileva la Regione- sono 6.660, così distribuiti: Cosenza 1.414; Crotone 1.604; Catanzaro 1.785; Vibo Valentia 344; Reggio Calabria 1.513”.

