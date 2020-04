Dal 4 maggio sarà forse possibile circolare liberamente

Dal 4 maggio sarà probabilmente necessaria l’autocertificazione solo per gli spostamenti tra una

Regione e l’altra e non servirà invece per uscire e muoversi all’interno dei Comuni e della stessa

Regione. E’ questa l’ipotesi allo studio del governo in vista della fase 2. Il nuovo modulo dovrà essere

utilizzato da chi viaggia da una regione all’altra, uno spostamento che sarà consentito -almeno

nella prima fase- solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute,

come avviene già oggi per tutti i movimenti. Prosegue intanto il trend in calo dei ricoveri in terapia

intensiva per coronavirus. Ad ieri erano 2.173, 94 in meno rispetto a giovedi. Di questi, 756 sono in

Lombardia, 34 in meno rispetto a giovedì. Dei 106.527 malati complessivi, 22.068 sono ricoverati

con sintomi, 803 in meno rispetto a ieri e 82.286 sono quelli in isolamento domiciliare. Più della

metà delle regioni italiane fanno segnare un calo dei malati per il coronavirus. Dai dati della protezione civile emerge infatti che i pazienti attualmente positivi sono in diminuzione in 11 regioni – Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Liguria Campania, Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Calabria e

Valle d’Aosta – e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Inoltre, in Basilicata non si registrano

nuovi casi. In controtendenza, invece, sono ancora la Lombardia, con 495 nuovi malati in più rispetto

a ieri, e il Piemonte, con 239 in più.

