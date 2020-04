Possibile rinegoziare i mutui, boccata d’ossigeno per gli Enti Locali

Dal 6 maggio partirà il nuovo piano di rinegoziazione dei mutui lanciato da Cassa Depositi e Prestiti per supportare Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Regioni e Province Autonome ad affrontare l’emergenza Coronavirus. “Si tratta – spiega un comunicato – della più estesa operazione di rinegoziazione dei mutui realizzata negli ultimi anni da CDP, che coinvolgerà circa 7.200 enti territoriali per complessivi 135.000 mutui rinegoziabili e potrà

liberare risorse fino a 1,4 miliardi di euro”. In Calabria sono oltre 400 gli enti territoriali coinvolti, per un totale di circa 11.000 mutui rinegoziabili e un debito residuo complessivo di oltre 2 miliardi di euro. “Con la pubblicazione odierna sul sito internet www.cdp.it della Circolare n.1.300, sono rese

pubbliche – continua il comunicato – le modalità operative per procedere alla rinegoziazione da parte degli enti locali. CDP metterà a disposizione di ciascun ente locale – nel periodo di adesione che va dal 6 al 27 maggio 2020 – l’elenco dei prestiti originari, rendendo note le relative condizioni economiche di rinegoziazione in una sezione del Portale Enti Locali e PA del proprio sito internet, nella quale potrà essere interamente finalizzato l’iter istruttorio e contrattuale. L’operazione consentirà

agli enti di liberare risorse immediatamente utilizzabili sul territorio, che potranno essere destinate anche agli interventi necessari a far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-

19. In vista dell’avvio della rinegoziazione dei mutui, CDP, ANCI, IFEL e UPI hanno organizzato un ciclo di seminari via web, suddivisi su base territoriale, che partiranno dal prossimo 30 aprile. I webinar saranno finalizzati a fornire supporto agli amministratori e ai servizi finanziari degli enti locali sull’iter, sugli aspetti documentali e sui termini di adesione all’operazione”. “La possibilità di rinegoziare i mutui con Cassa Depositi e prestiti è una grandissima boccata d’ossigeno, in quanto consente agli enti locali di riallocare risorse fresche per affrontare con decisione anche l’emergenza Covid19”. Lo dichiara Massimo Castelli, coordinatore Anci piccoli Comuni e sindaco di Cerignale. “Se questa opportunità ha valore in senso assoluto, a maggior ragione ce l’ha per i piccoli Comuni,

che hanno bilanci fragili, assolutamente non strutturati per rispondere adeguatamente ai bisogni odierni delle comunità locali”. L’importanza del piano viene sottolineata anche dal delegato Anci ai Lavori pubblici e presidente della Fondazione Patrimonio Comune, Mario Occhiuto. “E’ molto importante la portata di questa operazione che non registra precedenti simili. Tutto ciò conferma ancora una volta il legame storico di Cassa Depositi e Prestiti con i territori, rilanciando il suo ruolo di

partner chiave della Pubblica Amministrazione”, commenta Occhiuto. “Il nuovo piano di rinegoziazione da 34 miliardi promosso da Cassa Depositi e Prestiti dei mutui di Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni e Comunità Montane, è un’operazione di sostegno finanziario fondamentale per gli enti locali -aggiunge l’esponente Anci- messi finanziariamente a dura prova dall’emergenza sanitaria, economica e sociale legata al Coronavirus. Si tratta di un’operazione molto importante che darà sicuramente ossigeno alle amministrazioni locali.

