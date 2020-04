Il prefetto di Catanzaro, Francesca Ferrandino, ha sospeso il Consiglio comunale di San Vito sullo Jonio, nel Catanzarese, per le dimissioni di nove componenti su dieci. Nei giorni scorsi, il sindaco Alessandro Doria è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di corruzione. Tra le contestazioni, anche quella di una maxi tangente da ottanta mila euro per la costruzione di un parco eolico. Il prefetto, in attesa del provvedimento di scioglimento del Consiglio, ha nominato il funzionario prefettizio Gino Rotella alla guida dell’ente comunale.

