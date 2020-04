Via libera dal Consiglio comunale anche al Programma triennale dei lavori pubblici e al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Queste le principali pratiche approvate dall’assemblea, che è tornata a riunirsi discutendo i punti all’ordine del giorno. A relazionare le prime quattro proposte è stato il sindaco Sergio Abramo. Disco verde all’unanimità per le modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti con lo slittamento della prima rata a dicembre. Ok con 20 sì e 3 no anche al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020/2022 di beni immobili di proprietà comunale non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o dismissione. Il Consiglio ha poi approvato con 20 voti favorevoli, 4 contrari e un astenuto il Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l’elenco annualità 2020, e con 19 sì, 2 no e 4 astensioni il Documento unico di programmazione (Dup) 2020-2022. Penultimo punto, illustrato dal presidente Polimeni, è stato quello relativo al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 a cui è seguita un’ampia discussione prima dell’approvazione della pratica emendata con 17 pareri favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti. Infine, l’aula ha respinto una mozione proposta dal consigliere Sergio Costanzo.