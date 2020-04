Pochi bar aperti, sei positivi in più

Bar aperti, altri chiusi, altri ancora aperti solo poche ore. E’ stato l’effetto dell’ordinanza della governatrice della Calabria Jole Santelli di consentire sin da ieri la vendita da asporto a bar, ristoranti ed agriturismi ma anche la somministrazione al tavolo per i locali con spazi all’aperto. Alcuni

locali sono rimasti chiusi nell’incertezza di uno stop del Governo, altri hanno aperto ma solo per pulire dopo settimane di fermo ed altri ancora sono stati costretti a chiudere per la sospensione disposta da diversi sindaci. Intanto sono arrivati a 1.108, 6 più rispetto a mercoledì, i casi positivi al

coronavirus in Calabria. Le vittime sono ad oggi 86. Lo riferisce il bollettino della Regione che su 33.950 tamponi eseguiti rileva che 32.842 sono negativi. I casi positivi sono: Catanzaro: 47 in reparto; 2 in rianimazione; 68 in isolamento domiciliare; 67 guariti; 31 dec eduti. Cosenza: 25 in reparto;

1 in rianimazione; 308 in isolamento domiciliare; 91 guariti; 28 deceduti. Reggio Calabria: 24 in reparto; 3 in rianimazione; 139 in isolamento domiciliare; 70 guariti; 16 deceduti. Crotone: 9 in reparto; 58 in isolamento domiciliare; 40 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 56 in isolamento domiciliare; 14 guariti; 5 deceduti.

