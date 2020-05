Un bimbo di 5 anni è rimasto gravemente ferito a causa di una caduta dal balcone di casa. Il fatto è avvenuto a Cariati (Cosenza). Il bimbo è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e trasportato con l’elisoccorso nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove è stato intubato. La prognosi è al momento riservata. Il bambino, affetto da autismo, è precipitato dal terzo piano di un fabbricato. Il primo a soccorrerlo, in attesa dell’ambulanza che lo ha prelevato per trasportarlo in ospedale, è stato un infermiere che si trovava sul posto. I carabinieri della compagnia di Rossano sono intervenuti per ricostruire la dinamica.