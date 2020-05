Coronavirus, nessun paziente in rianimazione nel cosentino

Scende a zero il numero di pazienti della provincia di Cosenza ricoverati in rianimazione, perché affetti da Covid 19. Il totale dei ricoverati è 23, di questi 16 si trovano in altri reparti dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, 4 al centro Covid di Rogliano, due a quello di Cetraro e uno nel reparto di Malattie infettive del policlinico Mater Domini di Catanzaro. Il dato è stato fornito dall’Asp di Cosenza. Sale, invece, rispetto a ieri, il totale dei casi a domicilio che diventano 300, di questi 60 sintomatici e 240 asintomatici. Si registrano inoltre, 107 guariti e 29 deceduti.