“Nel decreto che stiamo completando ci saranno misure molto importanti a sostegno delle imprese anche sotto forma di contributi a fondo perduto a sostegno della capitalizzazione, degli investimenti

e dell’innovazione”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, in audizione alla Camera,

dopo aver osservato che le misure a sostegno della liquidità dei due precedenti decreti “al netto delle difficoltà iniziali stanno dando i primi frutti attesi”. Il governo, oltre a una cassa integrazione “a

tutti i dipendenti, a tutte le tipologie di imprese, anche molto piccole”, ha introdotto anche “un’indennità per una platea molto ampia di lavoratori autonomi, siamo sopra i quattro milioni di

persone se si sommano agli oltre 3,5 milioni che l’hanno dall’Inps gli ‘ordinisti’ che la ricevono dalle casse. Per il prossimo decreto, il decreto di maggio, “l’obiettivo è questa settimana, io spero già nella metà di questa settimana di poter varare questo decreto e realizzare queste ulteriori misure così importanti e urgenti”, assicura. Nel nuovo dl “l’idea è di varare un ristoro integrale del costo sopportato per tre mesi per l’affitto di tutte le imprese, di qualsiasi natura e dimensioni, che abbiano subito un calo del fatturato”. ha specificato. “In più ci sarà l’intervento di eliminazione degli

oneri fissi per le bollette” e che tali interventi “si cumuleranno ai sostegni diretti alle imprese”. “Sarà impossibile assorbire l’intera perdita di fatturato, non avviene in nessuna parte del mondo”, ha tuttavia avvertito Gualtieri.

redazione@giornaledicalabria.it