“L’Inps e dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria” corrispondano “in via anticipata entro il mese di maggio 2020” l’erogazione “della tredicesima mensilità”, al fine di “aumentare la liquidità e la capacità di spesa delle famiglie”. Questo l’emendamento al dl ‘liquidità’ presentato da Forza Italia, tra i primi firmatari i deputati Francesco Cannizzaro, Maurizio D’Ettore e Stefano Mugnai. “Premesso che tutte le pensioni – si legge – prevedono una spettanza annuale divisa in tredici mensilità di cui la tredicesima corrisposta nel corso del mese di dicembre, quella dell’anno 2020 potrebbe essere “anticipata” ad oggi senza che l’Inps e tutti gli enti che erogano pensioni (anche privati come le Casse dei liberi professionisti) ne abbiano alcun onere se non quello “di mera valuta per l’anticipata corresponsione”.