Coronavirus, per la prima volta i guariti superano i malati

Doppio record ieri tra calo dei malati e aumento dei guariti secondo i dati della Protezione civile. Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza coronavirus, il numero dei dimessi e dei guariti supera quello dei malati: i primi sono infatti 93.245 mentre gli attualmente positivi sono 91.528. Il numero così alto di pazienti guariti nelle ultime 24 ore (oltre 8mila), sottolinea la Protezione Civile, “è dovuto ad un aggiornamento dei dati della Regione Lombardia riferiti anche ai giorni precedenti”. Sono quasi 7mila i malati in meno in 24 ore: sono infatti 91.528 gli attualmente positivi in Italia, con un calo rispetto a ieri di 6.939. Sono invece 93.245 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento di 8.014 rispetto a martedì. E’ l’aumento più alto di persone guarite dall’inizio dell’emergenza. Sempre purtroppo alto il dato delle vittime: sono salite a 29.684 le vittime per coronavirus in Italia,

con un incremento di 369 in un giorno. Martedì l’aumento era stato di 236. Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva per coronavirus: sono 1.333 i pazienti ad oggi nei reparti, 94 in meno rispetto a martedì. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 15.769, con un decremento di 501 rispetto a martedì. Infine, sono 74.426 le persone in isolamento domiciliare, 6.344 in meno rispetto a ieri. I contagiati totali dal coronavirus in Italia, vale a dire gli attualmente positivi, le vittime

e i guariti, sono 214.457 con un incremento rispetto a ieri di 1.444. Ieri l’aumento era stato di 1075.

”Soltanto fra 15 giorni si potranno vedere gli effetti della fase 2: i numeri incoraggianti di questi giorni

sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia costituiscono infatti una fotografia del passato”, sostengono molti scienziati invitando comunque alla cautela.

