Ricoveri in calo, tre positivi e un decesso

Sono 1.12 2 i positivi in Calabria, con un aumento di 3 ri spetto a ieri. Nelle ultime 24

ore è stato registrato anche un nuovo decesso che porta il totale a 89. In calo i ricoverati in malattie inf etti ve, passati da 92 a 87 (-5) , e in terapia intensiva, scesi da 4 a 3. I tamponi effettuati sin o ad oggi sono stati 39.780. I casi positivi sono: Catanzaro: 45 in repart o; 1 in rianimazione; 60 i n isolamento domi cil iare; 77 guariti; 33 deceduti. Cosenza : 18 in reparto; 283 in isolamento domiciliare; 129 guar iti; 29 deceduti. Reggio: 17 in reparto; 2 in rianimazione; 127 in isolamento domiciliare; 97 guariti; 16 deceduti. Crotone: 7 in reparto; 33 in isolamento domiciliare; 67 guariti; 6 deceduti. Vibo: 51 in isolamento domiciliare; 19 guariti ; 5 deceduti. Ne l comput o s ono compresi 461

tamponi effettuati sulle persone rientrate lo scorso 4 maggio, riferi ti alle 850 censite per quel giorno e sono r isultati tutti negativi . I soggetti in quarantena volontaria sono 6.948. Oggi intanto la Presidente della Regione terrà una conferenza stampa nella sala verde della Cittadella a Catanzaro.

L’incontro con i giornalisti servirà a fare il punto sulla situazione sanitaria in Calabria e sulle iniziative che la Regione intende assumere nel corso della fase 2 dell’emergenza coronavirus e in quella successiva.

redazione@giornaledicalabria.it