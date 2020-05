“Non ci siamo ammalati di Covid, grazie a Dio ma rischiamo di ammalarci seriamente in termini sociali ed economici. Oggi lo Stato e la Regione hanno il dovere di dare delle risposte: da una parte l’assistenza, non l’assistenzialismo, ma l’aiuto vero a chi ha realmente bisogno e vive una difficoltà non solo da lockdown ma anche rispetto al futuro e dall’altra parte a livello economico e imprenditoriale dando fiato e vita allo sviluppo di questa regione, reimmaginandone lo sviluppo”. Lo ha detto la governatrice Jole Santelli incontrando i giornalisti a Catanzaro.

