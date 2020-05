CATANZARO/ La Biblioteca comunale “De Nobili” non si ferma davanti all’emergenza coronavirus e ha inteso partecipare al Maggio dei libri, la campagna nazionale che ha l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri e della lettura, nel rispetto della normativa per il contenimento del contagio da Covid-19 sono state programmate delle iniziative che saranno diffuse attraverso i canali Instagram e Facebook della Biblioteca. Di concerto, il direttore Michele Marullo, l’assessore alla cultura Cardamone, il dirigente del settore, Antonino Ferraiolo, e la bibliotecaria Marisa Gagliardi hanno voluto porre l’accento sull’importanza di essere comunque presenti quale punto di riferimento culturale ed educativo in questo momento difficile. Davanti al rischio che, specialmente i più piccoli, possano perdere i tradizionali punti di riferimento, la Biblioteca vuole continuare a recitare il proprio ruolo di avamposto formativo per la nostra città. Quotidianamente, la biblioteca sarà, quindi, presente sui canali social pubblicando video e suggerendo delle letture per grandi e piccini attraverso la rassegna dal titolo “Apriamoci tutti…Con il Maggio dei libri. L’auspicio è quello di riuscire anche a coinvolgere chiunque voglia contribuire a riempire le sale vuote della biblioteca inviando brevi messaggi per le iniziative intitolate “Cara Biblioteca mi manchi perché…” e “Cara Biblioteca ti racconto il libro del mio cuore…”. Collaboreranno, tra gli altri, Azzurra Conforto dell’Associazione Nuova Scena, la libreria Punto e a Capo, docenti e alunni delle scuole. Attraverso i social, i luoghi culturali possono continuare a vivere mettendo in rete e condividendo riflessioni, pensieri e consigli di lettura.

