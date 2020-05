Molinaro: “Fatti concreti e non solo parole”

“Il piano “Riparti Calabria” è realtà e umanesimo della concretezza”. Lo afferma in una dichiarazione il consigliere regionale della Lega Pietro Molinaro. “Il piano “Riparti Calabria”, con le relative

misure di attuazione previste, presentato dal Presidente Jole Santelli e dalla sua Giunta, partirà subito, con una dotazione di 120 milioni di euro, ed è saldamente incardinato sulle esigenze

delle imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi calabresi e a salvaguardia

del lavoro. Misure che servono per fronteggiare la grave crisi –ricorda Molinaro- dovuta all’emergenza sanitaria in modo da permettere alla Calabria, anche grazie a questa partenza

sprint, di essere realmente vicina a imprese e lavoratori. Quelle varate, sono misure indispensabili alla ripartenza. Non devono e non saranno un evento isolato, bensì un primo punto di arrivo

di un percorso fortemente sostenuto già in Consiglio Regionale dalla Lega Calabria. Dobbiamo continuare a mantenere alta la guardia -conclude l’esponente della Lega- lavorando in

particolare sul contenimento massimo del contagio e sulla ripresa delle attività produttive. Di grande rilievo sarà la semplicità operativa e la velocità della risposta da parte della Giunta regionale

e degli uffici preposti. Sono sicuro di poter affermare che anche in questa occasione la Calabria vince sugli slogan del Governo Conte”.

