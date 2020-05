Lettere a RTC e Giornale di Calabria

“Dopo l’indizione dello stato di agitazione da parte dell’Usb sanità si è svolta la riunione con il direttore generale dell’Azienda ospedaliera ‘Pugliese Ciaccio’ di Catanzaro. Abbiamo posto all’ordine del giorno – è detto in un comunicato dell’organizzazione sindacale – tutte le questioni metodologiche per avere delle corrette relazioni sindacali, come presupposto generale per continuare i sistematici rapporti con la nostra organizzazione, ricevendo in tal senso rassicurazioni”. “Premesso ciò si è entrati subito sul merito della vertenza aperta dalla Usb riguardante il precariato dell’Azienda – riporta il comunicato – si è discusso principalmente su come superare tale fenomeno, che ormai da anni procura solo incertezze esistenziali tra quei lavoratori che in questi mesi hanno dato l’anima per garantire la salute della popolazione calabrese, ed ora sono destinati a scadere come lo yogurt. Scadenza avallata anche dalle altre organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto ridicole proroghe di 20 giorni. La proposta della Usb è stata la chiusura definitiva del precariato con l’assunzione immediata di tutti i precari in servizio che hanno maturato i requisiti, e un proroga fino a fine anno per tutti quelli che ancora non hanno raggiunto tale possibilità. La direzione generale ci ha riferito che sono bloccati a procedere con la stabilizzazione di coloro che raggiungeranno i requisiti nel 2020 dopo la pronuncia della Funzione Pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri”. “Al termine della lunga discussione – è detto ancora nel comunicato dell’Usb – si è convenuto di procedere nella direzione di salvare tutti i precari che hanno la scadenza contrattuale il prossimo 20 maggio. Tutti coloro che non sono in possesso, in questo momento, dei requisiti per la stabilizzazione avranno una ulteriore proroga di 5 mesi. Pur non essendo tale proposta in linea con le richieste della nostra organizzazione, abbiamo convenuto di avallarla nello spirito della sua transitorietà, in attesa che vengano emanati altri provvedimenti legislativi nazionali ritenuti da noi imminenti e irrinunciabili”.

