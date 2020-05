“In Calabria ad oggi sono stati effettuati 45.438 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.134 (+2 rispetto a domenica), quelle negative sono 44.304”. Dall’inizio dell’emergenza in Calabria sono i decessi sono arrivati 93 (+2 rispetto a domenica). Al Policlinico di Germaneto sono

stati ricoverati due pazienti provenienti da altre province. Nel numero dei casi testati

attraverso tampone, sono compresi 2.113 riferiti ai rientrati presso la propria residenza.

Tra questi i positivi rilevati sono due, uno di Vibo Valentia e l’altro di Catanzaro. Tra gli attuali positivi al Coronavirus c’è anche un magistrato del Tribunale di Reggio Calabria che ora è in isolamento domiciliare. In quarantena domiciliare si sono posti anche due operatori giudiziari che

hanno avuto contatti col magistrato e che adesso attendono di effettuare i tamponi. Subito dopo avere appreso la notizia della positività del magistrato, i vertici del Tribunale e della Procura hanno provveduto a fare effettuare, sabato e domenica, la sanificazione di tutti i locali del Cedir, il palazzo

che ospita gli uffici giudiziari di Reggio Calabria. Intanto in Italia continuano a diminuire

i ricoverati in terapia intensiva per coronavirus: sono 999, 28 in meno rispetto a domenica, quando il calo era stato di 7. Per la prima volta dal 10 marzo le terapie intensive scendono sotto le 1.000. I contagiati totali dal coronavirus in Italia -vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i

guariti- sono 219.814. Con i 68 decessi registrati ieri la Lombardia ha superato la soglia dei 15.000 morti dall’inizio della epidemia arrivando a 15.054.

