Molestava una donna incinta: palermitano arrestato a Villa San Giovanni

La Polizia ferroviaria ha arrestato, nella stazione di Villa San Giovanni, un uomo per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. In evidente stato di ebbrezza,

stava molestando una donna incinta che si trovava nei pressi dello scalo ferroviario in attesa dei mezzi pubblici per raggiungere la Puglia. Al momento del controllo, l’arrestato, originario di Palermo e residente a Roccapalumba (Pa), si è rifiutato di fornire indicazioni sulla sua identità aggredendo gli

agenti di polizia colpendoli con calci e pugni. A quel punto è stato bloccato ed arrestato. La magistratura, informata dell’accaduto, ha disposto la custodia cautelare nelle camere di sicurezza

della Questura di Reggio Calabria, in attesa del giudizio direttissimo conclusosi con la convalida dell’arresto.

