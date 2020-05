Coronavirus, due morti in Calabria

Due morti eri in Calabria per il Coronavirus. Il numero dei decessi, che era fermo da qualche giorno a

93, sale a 95. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 49.196 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.143 (+3 rispetto a mercoledì), quelle negative sono 48.053. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: dall’inizio dell’emergenza in Calabria sono 95 i decessi (+2 rispetto a mercoledì). “Territorialmente -prosegue

il bollettino regionale- i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 37 in reparto; 1 in rianimazione; 45 in isolamento domiciliare; 102 guariti; 33 deceduti. Cosenza 9 in reparto; 224 in isolamento domiciliare; 198 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 8 in reparto; 1 in rianimazione;

117 in isolamento domiciliare; 127 guariti; 17 deceduti. Crotone 5 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 74 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 49 in isolamento domiciliare; 23 guariti; 5 deceduti.

