Oltre la metà degli italiani andrà di meno nei ristoranti e nei bar

I commercianti si preparano a tirare su le saracinesche dal prossimo lunedì 18 maggio, fatta

eccezione per la Sardegna che ha riaperto già ieri, ma dovranno osservare le linee guida

dell’Inail: per i parrucchieri 2 metri tra le postazioni, aree di attesa all’esterno e potranno operare

anche la domenica e nell’abituale giorno di riposo. I centri sportivi e le palestre invece

riapriranno dal 25 maggio. Dal 18 maggio, quando torneranno ad essere aperte le attività commerciali, poco più della metà degli italiani (53,6%) tornerà come prima nei negozi e meno di

due su quattro (42,5%) nei centri commerciali. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Izi

in collaborazione con Comin & Partners, sulla propensione dei consumatori nei confronti della

riapertura ai tempi del Coronavirus. Oltre la metà degli italiani (55%) non frequenterà più come

prima i ristoranti e quasi la metà (48%) degli intervistati non tornerà nei bar con la stessa frequenza,

rispetto alle abitudini pre Covid-19. Secondo il sondaggio però da lunedì prossimo più di un italiano su quattro (35,2) tornerà a frequentare i ristoranti “come prima” e quasi due italiani su cinque i bar

(42,4%). Solo un’esigua minoranza sceglierà di non usufruire più dei servizi di bar e ristorazione

(rispettivamente il 7,4% e il 7,6%), frutto di un timore alimentato anche dai dubbi sulla sicurezza e la paura del contatto con altre persone.

