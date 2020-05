Nuova Commissione regionale, è scontro

Fissata per il 26 maggio prossimo la riunione del Consiglio regionale in cui la Presidente Iole Santelli illustrerà ufficialmente le linee programmatiche della sua Giunta. Ma la riunione del Consiglio

si preannuncia infuocata soprattutto sul punto relativo alla costituzione di una nuova Commissione consiliare. Su questo tema ieri il capogruppo di Io resto in Calabria, Pippo Callipo, ha lanciato

una serie di bordate che certamente troveranno eco formale nell’aula di Palazzo Campanella. “La piena funzionalità del Consiglio regionale è stata finora ostaggio del mancato accordo

sull’assegnazione delle poltrone all’interno della maggioranza. Ora, al danno dovuto a questa sospensione della democrazia, si aggiunge anche la beffa della nuova Commissione che il centrodestra

vuole istituire”, afferma Callipo, unitamente ai consiglieri regionali di opposizione del gruppo “Io resto in Calabria”, vale a dire Graziano Di Natale e Marcello Anastasi, che così commentano

la proposta dei capigruppo del centrodestra di aggiungere una sesta Commissione alle cinque già esistenti: “Prima si era parlato di fondi europei, ora invece di agricoltura, il che dimostra

che alla maggioranza non interessa l’esigenza di occuparsi di un tema specifico piuttosto che di un altro, ma che l’importante per loro è solo creare la nuova Commissione e avere un’altra poltrona a disposizione. È vergognoso”.

