Cresce l’attesa per il nuovo romanzo dello scrittore Domenico Dara. Il libro, la cui pubblicazione è stata posticipata a causa del Covid – 19, s’intitola Malinverno ed è edito da Feltrinelli. Il romanzo uscirà nella collana “I narratori” e avrà 330 pagine. Domenico Dara, nato a Catanzaro il 2 febbraio 1971, è cresciuto a Girifalco, ha studiato alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Pisa, dove si è laureato nel 1996 con una tesi sulla poesia di Cesare Pavese. Vive e lavora in Lombardia con la sua famiglia, una moglie e tre figli. Ha curato il volume Alessandro Verri, Lettere da un amore (Massimiliano Boni Editore, Bologna, 2005). Nel 2013 è stato finalista al Premio Calvino con il romanzo Breve trattato sulle coincidenze, pubblicato da Nutrimenti cui ha fatto seguito Appunti di meccanica celeste uscito presso la stessa casa editrice romana. Il primo romanzo di Dara ha, addirittura, valicato i confini italiani con la traduzione in tedesco di Breve trattato sulle coincidenze. Der Postbote von Girifalco, letteralmente “Il postino di Girifalco”, è il titolo che la casa editrice tedesca Kiepenheuer & Witsch ha dato alla sua opera. Nelle sue opere c’è, dunque, molta Calabria. Ora l’attesa e la curiosità è capire come lo scrittore riuscirà a rapire i suoi lettori e riportarli in un mondo magico che, con la sua penna, ha già regalato suggestivi spazi di creatività ed emozione.

M.P.