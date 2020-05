Sale di oltre un milione in Italia il numero dei ‘nuovi poveri’ che hanno bisogno di aiuto anche

per mangiare per effetto della crisi provocata dall’emergenza sanitaria e dalla perdita di lavoro.

E’ quanto emerge da una analisi condotta dalla Coldiretti a tre mesi dall’inizio della pandemia

sulla base delle persone che da allora hanno beneficiato di aiuti alimentari con i fondi

Fead distribuiti da associazioni come la Caritas ed il Banco Alimentare che registrano un aumento

fino al 40% delle richieste di aiuto. “Un bilancio drammatico -sottolinea l’associazioneche

ha sconvolto la vita delle famiglie e l’economia ma soprattutto ha provocato sofferenza

con oltre 32 mila vittime.Fra i ‘nuovi poveri’ ci sono “coloro che hanno perso il lavoro, piccoli

commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso

che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati,

come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie. Le situazioni di difficoltà

sono diffuse lungo tutta la penisola ma le maggiori criticità -precisa la Coldiretti- si registrano

nel Mezzogiorno con il 20% degli indigenti che si trova in Campania, il 14% in Calabria

e l’11% in Sicilia ma situazioni diffuse di bisogno alimentare si rilevano anche nel Lazio (10%)

e in Lombardia (9%) dove più duramente ha colpito l’emergenza sanitaria,

