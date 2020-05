Catanzaro, via libera all’ampliamento temporaneo e gratuito delle occupazioni di suolo pubblico per bar e ristoranti

Dalla conferenza dei capigruppo è arrivato il via libera per l’ampliamento temporaneo e gratuito delle occupazioni di suolo pubblico connesso all’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande. E’ stata, dunque, pienamente recepita la proposta dell’amministrazione comunale illustrata dal sindaco Sergio Abramo. Il provvedimento prevede l’esenzione totale fino al 31 ottobre per bar e ristoranti della tassa di occupazione degli spazi pubblici con la possibilità di utilizzare gli spazi antistanti o adiacenti le attività, comprese le aree di attraversamento pedonale, per la posa di tavolini, ombrelloni, pedane o strutture rimovibili consentendo i seguenti ampliamenti: per le concessioni esistenti, fino ad un massimo di 75 mq o una maggiore estensione del 30% della superficie già in uso; per le nuove concessioni sarà consentita una superficie massima fino ai 75mq. Dopo l’ok della conferenza dei capigruppo, la delibera sarà sottoposta in tempi brevi all’approvazione della giunta.