Nella giornata di oggi 22 maggio 2020 i Vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti in loc. Cutà, al confine tra i comuni di Pizzo e Maierato per prestare soccorso ad una persona precipitata col parapendio. La richiesta di soccorso alla sala operativa del 115 è pervenuta da parte di alcune persone che trovandosi ad ammirare le evoluzioni si sono resi conto che un parapendio era precipitato. Inviata sul posto, la squadra operativa ha avviato le ricerche per individuare l’esatta posizione mentre frattempo la sala operativa allertava l’elinucleo dei Vigili del Fuoco di Catania al fine di un eventuale intervento dall’alto vista la zona impervia ed inaccessibile. Dopo aver individuato l’esatta posizione del malcapitato i vigili del fuoco, inoltrandosi all’interno della fitta boscaglia, riuscivano a stabilire un contatto visivo accertandosi delle buone condizioni di salute dello stesso. Pertanto dopo averlo raggiunto lo aiutavano a svincolarsi del parapendio e lo facevano risalire il pendio dove i sanitari del 118 effettuavano i necessari controlli.