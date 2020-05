“Si confermi nel ruolo l’ammiraglio Andrea Agostinelli, artefice del rilancio del Porto di Gioia Tauro”. Lo dichiarano, in una nota congiunta, i parlamentari calabresi, i consiglieri regionali e il coordinamento regionale di Forza Italia. “I quattro anni di gestione dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro da parte del commissario Andrea Agostinelli – si legge nella nota- hanno segnato un deciso

cambio di passo. Il Governo non commetta l’errore di interrompere questo percorso virtuoso. La ripresa di Gioia Tauro è stata contrassegnata da un sostanziale incremento dei traffici, come dimostrano i rilevamenti dello scorso anno di Bankitalia sull’andamento congiunturale dell’economia italiana, che confermano che il Porto ha segnato una inversione di tendenza nelle attività, con una

crescita complessiva del 3,6% dei traffici rispetto all’anno precedente, mentre i dati rilevati

dall’Autorità nel corso dei primi mesi di quest’anno segnano addirittura uno straordinario

+50%”. Analoga richiesta arriva dal Movimento Cinquestelle: “Auspichiamo che l’imminente nomina del presidente dell’Autorità portuale di Gioia Tauro da parte del ministro dei Trasporti De Micheli ricada sull’attuale Commissario straordinario, Andrea Agostinelli. In questo momento sarebbe

una scelta saggia che darebbe un senso di continuità al progetto di rilancio dello scalo messo a punto dal Governo anche grazie al prezioso ed insostituibile operato del Commissario’, affermano, in una nota, i parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle Giuseppe Auddino, Anna Laura Orrico,

Laura Ferrara, Elisabetta Maria Barbuto, Alessandro Melicchio, Elisa Scutellà, Giuseppe

D’Ippolito, Paolo Parentela, Rosa Silvana Abate, Federica Dieni, Daniela Corrado, Riccardo Tucci, Massimo Carmelo Misiti, Bianca Laura Granato, Francesco Sapìa e Francesco Forciniti. “Insieme

non solo siamo riusciti a sbloccare lo stato di stallo in cui versava il porto -proseguono i

parlamentari- ma abbiamo lanciato lo scalo gioiese in un costante trend positivo”.

redazione@giornaledicalabria.it