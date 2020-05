Tutte le Regioni italiane hanno una valutazione del rischio, sulla base dell’incidenza

dei casi e dell’impatto sui sistemi sanitari, definita “bassa”, ossia di livello 2, eccetto la Val d’Aosta, con una valutazione definita “bassa-moderata” e un livello 2/3, e quindi “in osservazione”,

così come è sotto osservazione la Lombardia, pur essendo considerata tecnicamente con un

livello 2. E’ quanto emerge dal report settimanale dell’Iss sull’andamento dell’epidemia. Quanto all’incidenza settimanale, “è molto eterogenea nel territorio nazionale. In alcune Regioni

il numero di casi è ancora elevato denotando una situazione complessa ma in fase di controllo. In altre il numero casi è molto limitato”, spiega l’Iss. Le Regioni con un’incidenza considerata

ancora alta sono Lombardia, Liguria, Piemonte, Molise e Provincia autonoma di Trento. L’unica regione con il tasso di contagio Rt superiore a 1 è la Val d’Aosta (1,06), mentre quella con

l’indice più basso è la Calabria con 0,17. La Lombardia fa segnare 0,51, la Calabria 0,17. Ieri in Calabria è stato registrato, intanto, un solo positivo in più.

redazione@giornaledicalabria.it