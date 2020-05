Anniversario strage di Capaci, Santelli: “Avanti con la schiena dritta”

“Abbiamo scelto innanzitutto di commemorare Falcone e i morti della strage di Capaci anche in un momento delicato come questo che non consente grandi manifestazioni pubbliche, venire a San Luca secondo me significa sfidare la retorica e dire che le parole, la storia, la vita di Falcone, sono reali proprio in questi territori in cui la gente perbene, che è tanta, deve poter camminare con la schiena dritta, e che le istituzioni sono vicine a loro”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, oggi a San Luca in piazza della Resistenza per commemorare Giovanni Falcone nel 28° anniversario della strage di Capaci. Prima di iniziare la manifestazione in piazza, il presidente ha deposto una corona nel monumento eretto sul luogo, sulla strada che conduce a San Luca, dove fu ucciso il brigadiere dei Carabinieri Carmine Tripodi. “Ho sentito ieri Maria Falcone, è un anniversario particolare, non si fa quasi nulla di pubblico, è tutto televisivo. Siamo una delle poche regioni che abbiamo deciso di ricordare Giovanni Falcone e questo per me è un orgoglio enorme”.