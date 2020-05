Santelli: “Da San Luca la spinta per andare avanti”

“Ci sono stati vari momenti in cui chiusa in quell’ufficio alla Regione mi sono detta ‘ma chi me l’ha fatta fare’, poi guardo una giornata come oggi e mi dico ‘meno male che l’ho fatto’”. Lo ha affermato il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, riferendosi all’emergenza sanitaria e alle altre emergenze calabresi, nel suo intervento in piazza della Resistenza, a San Luca, dove ha scelto di ricordare Giovanni Falcone 28° anniversario della strage di Capaci, alla presenza della giunta e dei consiglieri regionali. Prima del suo intervento è stato proiettato un video composto da Giulio De Gennaro “che oltre ad essere un giornalista – ha detto Santelli – è figlio del prefetto De Gennaro, uno dei migliori amici di Giovanni Falcone, credo che nel video si trasmetta quanto ci sia di emotivo e di affettivo, per questo abbiamo voluto completare questa giornata con questo video”.