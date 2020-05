Calcio serie C, Auteri: “Pronti a tornare in campo”

Il tecnico del Catanzaro Calcio, Gaetano Auteri, ha incontrato i giornalisti in videoconferenza. “Noi tecnici e calciatori vorremmo tornare in campo e chiudere la stagione-ha sostenuto. Aspettiamo le decisioni degli organi competenti con serenità. Il 28 maggio sapremo se il campionato di serie C riprenderà. Ad ogni modo i calciatori si stanno allenando e stanno rimanendo sul pezzo. Sappiamo che dal 29 maggio potremmo essere disponibili in sede per ricominciare, qualora le scelte dovessero andare in questa direzione. I campionati non erano scritti, tutti ancora possono giocarsi le proprie carte”ha concluso. L’intervista integrale di Auteri verrà trasmessa su RTC.